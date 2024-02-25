Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Динамо» выиграло Кубка Континента, «Ливерпуль» забрал Кубок лиги. Главное к вечеру

«Динамо» стало обладателем Кубка Континента в КХЛ, определились некоторые пары плей-офф Кубка Гагарина, «Ливерпуль» выиграл Кубок лиги. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 25 февраля.

Футбол

«Ливерпуль» выиграл Кубок лиги, победив «Челси» в финале

Слуцкий выиграл свой первый трофей в Китае, одержав победу в Суперкубке страны

«Монако» вырвал победу у «Ланса» в драматичном матче, Головин провёл на поле всю игру

Хоккей

На Востоке определились две пары первого раунда Кубка Гагарина – 2024

«Динамо» стало обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ

Теннис

Видео: Рафаэль Надаль начал тренироваться на американском харде

Бокс/ММА

Мовсар Евлоев бросил вызов Брайану Ортеге

Баскетбол

Глава Единой лиги объяснил, почему российскому баскетболу нужны легионеры

Лыжи

Лыжник Владислав Осипов стал абсолютным чемпионом на первенстве России среди юниоров

Авто

FT: «Форд» может расторгнуть контракт с «Ред Булл» из-за дела Хорнера

Волейбол

Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Урал» в матче мужской Суперлиге

Фигурное катание

Лишившийся золота ОИ фигурист Галлямов выступил с обращением к Томасу Баху

Каори Сакамото выиграла Challenge Cup — 2024, Екатерина Куракова — четвёртая

Другие

«Норильский никель» стал победителем Кубка России по мини-футболу

Олимпийская чемпионка Ласицкене не смогла выиграть ЧР в помещении

Сборная Беларуси проиграла команде Ирана в матче за 3-е место ЧМ по пляжному футболу

Сборная Бразилии победила на ЧМ по пляжному футболу, в финале обыграв итальянцев