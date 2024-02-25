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«Тобол» стал обладателем Суперкубка Казахстана

«Тобол» стал обладателем Суперкубка Казахстана
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В матче за Суперкубок Казахстана встречались шымкентский «Ордабасы» и костанайский «Тобол». Команды играли на стадионе «Титаник Мардан» в Анталье (Турция). «Тобол» одержал победу в серии пенальти со счётом 5:4. Основное время матча завершилось вничью — 1:1.

В компенсированное к первому тайму время футболисты «Ордабасы» открыли счёт после розыгрыша углового. Скидкой на дальнюю штангу воспользовался Евгений Макаренко, поразивший цель ударом в упор. «Тобол» сравнял счёт тоже после розыгрыша углового: Иван Миладинович со второй попытки переправил мяч в сетку на 63-й минуте встречи. Игра перешла в серию пенальти, где точнее оказались футболисты «Тобола» — 5:4. Победителем Суперкубка Казахстана стал обладатель Кубка страны прошлого сезона.

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