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Станислав Черчесов назвал сборную, которую он хотел бы возглавить

Станислав Черчесов назвал сборную, которую он хотел бы возглавить
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что он хотел бы возглавить национальную команду Аргентины.

«Знаете, если я кого‑то сейчас назову, то завтра прочитаю, что буду там работать.

Ответ будет по‑еврейски: пусть будет сборная Аргентины. Меня туда точно не позовут», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, Черчесов был уволен с поста главного тренера «Ференцвароша» в июле 2023 года после вылета из Лиги чемпионов от фарерского «КИ Клаксвик». Он проработал в венгерском клубе полтора года. Сейчас российский специалист находится без команды.

Ранее Черчесов сравнил аргентинского нападающего команды «Интер Майами» Лионеля Месси с португальским форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

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