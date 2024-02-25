Станислав Черчесов назвал сборную, которую он хотел бы возглавить

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что он хотел бы возглавить национальную команду Аргентины.

«Знаете, если я кого‑то сейчас назову, то завтра прочитаю, что буду там работать.

Ответ будет по‑еврейски: пусть будет сборная Аргентины. Меня туда точно не позовут», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, Черчесов был уволен с поста главного тренера «Ференцвароша» в июле 2023 года после вылета из Лиги чемпионов от фарерского «КИ Клаксвик». Он проработал в венгерском клубе полтора года. Сейчас российский специалист находится без команды.

Ранее Черчесов сравнил аргентинского нападающего команды «Интер Майами» Лионеля Месси с португальским форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.