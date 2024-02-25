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«Вулверхэмптон» с минимальным счётом обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

«Вулверхэмптон» с минимальным счётом обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
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Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Шеффилд Юнайтед». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Бондом. «Вулверхэмптон» одержал победу со счётом 1:0.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Сарабия – 30'    

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Вулверхэмптона» Пабло Сарабия. Его ассистентом выступил Райан Аит-Нури. Этот гол остался единственным в матче.

«Вулверхэмптон» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 26 матчей. «Шеффилд Юнайтед» находится на последней, 20-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (60).

Турнирная таблица АПЛ
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