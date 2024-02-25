«Вулверхэмптон» с минимальным счётом обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Шеффилд Юнайтед». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Бондом. «Вулверхэмптон» одержал победу со счётом 1:0.

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Вулверхэмптона» Пабло Сарабия. Его ассистентом выступил Райан Аит-Нури. Этот гол остался единственным в матче.

«Вулверхэмптон» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 26 матчей. «Шеффилд Юнайтед» находится на последней, 20-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (60).