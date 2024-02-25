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Тренер России по мини-футболу назвал игрока, которого пригласил бы из большого футбола

Тренер России по мини-футболу назвал игрока, которого пригласил бы из большого футбола
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Главный тренер сборной России по мини-футболу Бесик Зоидзе назвал игрока, которого пригласил бы в национальную команду из большого футбола.

«Кого я позвал бы в сборную России из большого футбола? Наверное, надо игрока, кто с мячом хорошо дружит и более техничный. Выберу Константина Тюкавина», — приводит слова Зоидзе Metaratings.

21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». В нынешнем сезоне форвард провёл 23 матча за команду во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с московским клубом действует до конца 30 июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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