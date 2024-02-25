Сергей Юран назвал свою первую фразу, которую скажет игрокам, если возглавит «Спартак»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран назвал свою первую фразу, которую скажет игрокам, если возглавит московский «Спартак».

«Первое, что я скажу игрокам «Спартака» после назначения? Чемпионами надо стать, парни. Это «Спартак», — сказал Юран в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Юран во время игровой карьеры выступал за «Спартак», за который сыграл 32 матча, где отметился девятью забитыми мячами и 12 голевыми передачами. На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Спартак» располагается на пятом месте с 30 очками.

54-летний российский специалист начинал свою тренерскую карьеру в качестве помощника тренера в московском «Спартаке». Затем он самостоятельно тренировал «Алмаз», ставропольское «Динамо», «Диттон», ТВМК Таллин, «Химки», «Локомотив» из Астаны, «Симург», «Сибирь», «Балтику», «Мику», «Зоркий» и «СКА-Хабаровск».