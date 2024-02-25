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«Челси» — «Ливерпуль»: ван Дейк забил мяч, но его отменили

«Челси» — «Ливерпуль»: ван Дейк забил мяч, но его отменили
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Сегодня, 25 февраля, проходит финальный матч Кубка лиги, в котором встречаются «Челси» и «Ливерпуль». Игра идёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана. Матч начался в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Кубок лиги . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Доп. время
0 : 1
ДВ
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 ван Дейк – 118'    

На 32-й минуте матча Рахим Стерлинг отметился забитым мячом, однако гол отменили из-за офсайда у его партнёра по команде. На 60-й минуте Эндрю Робертсон навесил в центр штрафной площади, где Вирджил Ван Дейк опередил в борьбе на втором этаже Бена Чилуэлла и головой переправил мяч в самый уголок ворот. Но мяч отменили из-за офсайда.

В полуфинале этого соревнования, который проходил в два матча, «Челси» победил «Мидлсбро» с общим счётом 6:2. В первой игре «синие» потерпели поражение со счётом 0:1, а во второй встрече одержали победу со счётом 6:1.

В первом матче полуфинала Кубка лиги «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» со счётом 2:1. Во второй встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1. Общий счёт двухматчевого противостояния — 3:2 в пользу мерсисайдцев.

Турнирная сетка Кубка лиги
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