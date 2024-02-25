«Арис» — «Омония»: где смотреть прямую трансляцию матча команды Александра Кокорина

Сегодня, 25 февраля, в матче 27-го тура Первого дивизиона Кипра встретятся «Арис» и «Омония». Команды будут играть на арене «Альфамега» в Лимасоле, Кипр. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть по ссылкам:

VK

Одноклассники

VK Play

Напомним, за «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который начнёт матч на поле с первых минут.

На данный момент после 26 сыгранных матчей Первого дивизиона Кипра «Арис» из Лимасола располагается на второй позиции с 56 очками. «Омония» после такого же количества проведённых игр находится на пятой строчке с 49 очками. Единоличным лидером чемпионата является АПОЭЛ, у которого в активе 59 набранных очков.