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«Арис» — «Омония»: где смотреть прямую трансляцию матча команды Александра Кокорина

«Арис» — «Омония»: где смотреть прямую трансляцию матча команды Александра Кокорина
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Сегодня, 25 февраля, в матче 27-го тура Первого дивизиона Кипра встретятся «Арис» и «Омония». Команды будут играть на арене «Альфамега» в Лимасоле, Кипр. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть по ссылкам:

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Напомним, за «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который начнёт матч на поле с первых минут.

На данный момент после 26 сыгранных матчей Первого дивизиона Кипра «Арис» из Лимасола располагается на второй позиции с 56 очками. «Омония» после такого же количества проведённых игр находится на пятой строчке с 49 очками. Единоличным лидером чемпионата является АПОЭЛ, у которого в активе 59 набранных очков.

Турнирная таблица Первого дивизиона сезона-2023/2024
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