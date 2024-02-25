Ещенко: «Спартак» не может, а обязан зацепиться за тройку РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался по поводу перспектив красно-белых побороться за тройку призёров в действующем розыгрыше Российской Премьер-лиги.

«От «Спартака» только самые положительные ожидания — чтобы добились поставленной цели. В атаке всё хорошо получается, в защите же надо наладить, чтобы поменьше пропускать. Всё будет хорошо. «Спартак» не может, а обязан зацепиться за тройку РПЛ. С таким подбором футболистов должны быть в тройке», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После завершения первой части Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 30 очков и на данный момент занимает пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.