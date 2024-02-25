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Сенников: «Локомотив» ровно пройдёт вторую часть сезона и будет в лидирующей пятёрке

Сенников: «Локомотив» ровно пройдёт вторую часть сезона и будет в лидирующей пятёрке
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников дал прогноз на выступление московского «Локомотива» во второй части Россйиской Премьер-лиги.

«Мне кажется, в плане игры «Локомотив» сейчас стабилен. Сложно рассчитывать, что «Локомотив» в этом году пройдёт весеннюю часть так же, как и в прошлом. Сейчас немного другая ситуация — не надо подниматься со дна турнирной таблицы. Настрой немного другой. Думаю, «Локомотив» пройдёт вторую часть сезона так же ровно, как и первую, и будет в лидирующей пятёрке. Много зависит и от матчей соперников», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей.

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