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«Ахмат» продлил контракт с Иваном Олейниковым

«Ахмат» продлил контракт с Иваном Олейниковым
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Грозненский «Ахмат» продлил контракт с полузащитником команды Иваном Олейниковым.

«Полузащитник ФК «Ахмат» Иван Олейников продлил контракт с грозненским клубом до конца сезона 2026/2027. Желаем Ивану успешной игры и красивых голов в составе ФК «Ахмат», — сообщает пресс-служба клуба.

Олейников является воспитанником ЦСКА, откуда один раз отдавался в аренду в «Факел». После армейского клуба Иван поиграл за «Шинник» и «Чайку», а летом 2022 года присоединился к грозненской команде. В нынешнем сезоне 25-летний россиянин сыграл за команду 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1,5 млн.

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