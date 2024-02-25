«Реал» — «Севилья»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 23:00
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Сегодня, 25 февраля, состоится матч 26-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Севилья». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Исидро Диас де Мера Эскудерос. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания - Примера . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 25 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» является лидером чемпионата с 62 очками. Подопечные Карло Анчелотти не проигрывают в национальном чемпионате с сентября 2023 года. «Севилья» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 24 очка.
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
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