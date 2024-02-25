ПАОК обыграл «Панетоликос», Оздоев отдал голевую передачу

Сегодня, 25 февраля, проходил матч 24-го тура греческой Суперлиги, в котором встречались «Панетоликос» и ПАОК. Игра шла на стадионе «Панетоликос» в Агринионе, Греция. Матч начался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Уже на пятой минуте защитник хозяев Илиас Хадзитеодоридис после передачи Хуанли открыл счёт. На 72-й минуте Педро Торрехон забил мяч в свои ворота, сделав счёт равным. А через минуту после паса Магомеда Оздоева голом отметился Андрия Живкович. Точку в игре поставил Яннис Константелиас на 90-й минуте. Отметим, что российский полузащитник Магомед Оздоев появился на поле на 63-й минуте матча.
На данный момент после 24 сыгранных матчей греческой Суперлиги ПАОК располагается на втором месте с 54 очками. «Панетоликос» находится 11-й строчке с 19 очками.
- 25 февраля 2024
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