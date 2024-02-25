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ПАОК обыграл «Панетоликос», Оздоев отдал голевую передачу

ПАОК обыграл «Панетоликос», Оздоев отдал голевую передачу
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Сегодня, 25 февраля, проходил матч 24-го тура греческой Суперлиги, в котором встречались «Панетоликос» и ПАОК. Игра шла на стадионе «Панетоликос» в Агринионе, Греция. Матч начался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Греция - Суперлига . 24-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Панетоликос
Агринион
Окончен
1 : 3
ПАОК
Салоники
1:0 Хадзитеодоридис – 5'     1:1 Торрехон – 72'     1:2 Живкович – 73'     1:3 Константелиас – 90'    

Уже на пятой минуте защитник хозяев Илиас Хадзитеодоридис после передачи Хуанли открыл счёт. На 72-й минуте Педро Торрехон забил мяч в свои ворота, сделав счёт равным. А через минуту после паса Магомеда Оздоева голом отметился Андрия Живкович. Точку в игре поставил Яннис Константелиас на 90-й минуте. Отметим, что российский полузащитник Магомед Оздоев появился на поле на 63-й минуте матча.

На данный момент после 24 сыгранных матчей греческой Суперлиги ПАОК располагается на втором месте с 54 очками. «Панетоликос» находится 11-й строчке с 19 очками.

Турнирная таблица Суперлиги сезона-2023/2024
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