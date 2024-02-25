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Дроздов: «Локомотиву» реально попасть в тройку, если не потеряют очки на старте

Дроздов: «Локомотиву» реально попасть в тройку, если не потеряют очки на старте
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Бывший футболист «Локомотива» Юрий Дроздов считает, что московский «Локомотив» по итогам во второй части Россйиской Премьер-лиги сможет попасть в тройку призёров.

«Локомотив» сейчас конкурентноспособная команда, которая может подняться ещё выше в таблице. Нужно, чтобы новые игроки быстро адаптировались. Если «Локо» не потеряет очки на старте второй части чемпионата, то реально попасть в тройку по итогам сезона», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей.

Ранее Дмитрий Сенников дал прогноз на выступление московского «Локомотива» во второй части Россйиской Премьер-лиги.

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