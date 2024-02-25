«Ливерпуль» в рекордный 10-й раз выиграл Кубок лиги

«Ливерпуль» в 10-й раз в своей истории стал обладателем Кубка английской лиги. Команда установила рекорд Англии по этому показателю.

Стоит отметить, что Юрген Клопп стал третьим — после Боба Пейсли и Жерара Улье — тренером «Ливерпуля», выигрывавшим Кубок лиги более одного раза.

Напомним, сегодня, 25 февраля, состоялся финальный матч Кубка лиги, в котором встречались «Челси» и «Ливерпуль». Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу мерсисайдцев.

На 32-й минуте матча Рахим Стерлинг отметился забитым мячом, однако гол отменили из-за офсайда у его партнёра по команде. На 60-й минуте Эндрю Робертсон навесил в центр штрафной площади, где Вирджил Ван Дейк опередил в борьбе на втором этаже Бена Чилуэлла и головой переправил мяч в самый уголок ворот. Но мяч отменили из-за офсайда. На 118-й минуте произошёл навес на ближнюю штангу на Ван Дейка, который обыграл в борьбе на втором этаже Михаил Мудрика и отправил мяч головой в дальний угол.