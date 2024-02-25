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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, сколько оформлено Fan ID

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, сколько оформлено Fan ID
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, сколько оформлено Fan ID.

«На сегодняшний день оформлено около 1,6 млн карт болельщика, более 200 тыс. из них — удалённо с помощью системы дистанционной идентификации. Мы делаем всё для удобства болельщиков, чтобы они могли наслаждаться игрой, находясь в максимальной безопасности, прививать интерес к футболу детям и не бояться за них. Благодаря карте болельщика футбол может стать видом качественного и спокойного семейного досуга», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, Карта болельщика или Fan ID — это документ для посещения футбольных матчей, удостоверяющий личность. Впервые его использовали на Кубке конфедерации в 2017 году и на чемпионате мира в 2018 году. С июля 2022 года Fan ID нужно получать для посещения всех матчей РПЛ.

Оформить Карту болельщика можно, подав заявление на «Госуслугах», а затем посетив МФЦ. При этом для некоторых категорий граждан получение документа упростили.

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