Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, сколько оформлено Fan ID

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, сколько оформлено Fan ID.

«На сегодняшний день оформлено около 1,6 млн карт болельщика, более 200 тыс. из них — удалённо с помощью системы дистанционной идентификации. Мы делаем всё для удобства болельщиков, чтобы они могли наслаждаться игрой, находясь в максимальной безопасности, прививать интерес к футболу детям и не бояться за них. Благодаря карте болельщика футбол может стать видом качественного и спокойного семейного досуга», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, Карта болельщика или Fan ID — это документ для посещения футбольных матчей, удостоверяющий личность. Впервые его использовали на Кубке конфедерации в 2017 году и на чемпионате мира в 2018 году. С июля 2022 года Fan ID нужно получать для посещения всех матчей РПЛ.

Оформить Карту болельщика можно, подав заявление на «Госуслугах», а затем посетив МФЦ. При этом для некоторых категорий граждан получение документа упростили.