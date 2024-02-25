Фото: тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поднял Кубок лиги над головой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поднял Кубок английской лиги над головой после победы в финале над «Челси» (1:0).

На 118-й минуте произошёл навес с углового на ближнюю штангу на Вирджила ван Дейка, который обыграл в борьбе на втором этаже Михаила Мудрика и отправил мяч головой в дальний угол. Отметим, что до этого по голу забили Рахим Стерлинг и ван Дейк, но мячи отменили из-за офсайдов.

В полуфинале этого соревнования, который проходил в два матча, «Челси» победил «Мидлсбро» с общим счётом 6:2. В первой игре «синие» потерпели поражение со счётом 0:1, а во второй встрече одержали победу со счётом 6:1.

В первом матче полуфинала Кубка лиги «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» со счётом 2:1. Во второй встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1. Общий счёт двухматчевого противостояния — 3:2 в пользу мерсисайдцев.