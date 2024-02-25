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Гари Невилл: дети Клоппа играли против «синих» бутылок стоимостью в миллиард фунтов

Гари Невилл: дети Клоппа играли против «синих» бутылок стоимостью в миллиард фунтов
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл дал комментарий по поводу финальной встречи Кубка лиги, в котором «Ливерпуль» в дополнительное время оказался сильнее «Челси» — 1:0.

«В дополнительное время дети Клоппа играли против «синих» бутылок стоимостью в миллиард фунтов. «Ливерпуль» был просто великолепен. Эти молодые игроки были невероятны. Клопп должен гордиться ими.

А вот к «Челси» я не испытываю ни малейшего сочувствия. Игроки Маурисио Почеттино потухли. Они потухли прямо на наших глазах и на глазах своих болельщиков», — сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Стоит отметить, что «Ливерпуль» в 10-й раз в своей истории стал обладателем Кубка английской лиги. Команда установила рекорд Англии по этому показателю.

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