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«Аль-Наср» вырвал победу у «Аль-Шабаба», Роналду забил с пенальти

«Аль-Наср» вырвал победу у «Аль-Шабаба», Роналду забил с пенальти
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Завершился матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Шабаб» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Наср» одержал победу со счётом 3:2.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 21-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Окончен
2 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 21'     1:1 Карраско – 45+8'     1:2 Талиска – 46'     2:2 Жуниор – 67'     2:3 Талиска – 86'    
Удаления: Радиф – 90+12' / нет

На 20-й минуте счёт открыл португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Он реализовал пенальти. Хозяева отыгрались усилиями нападающего Янника Карраско, который забил с 11-метровой отметки на 45+8-й минуте. На 47-й минуте полузащитник Андерсон Талиска вывел «Аль-Наср» вперёд. Через 20 минут нападающий «Аль-Шабаба» Карлос Жуниор сравнял счёт. Победу гостям принёс Андерсон Талиска, который оформил дубль на 87-й минуте. На 90+12-й минуте был удалён нападающий «Аль-Шабаба» Абдулла Радиф.

«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 52 очка после 21 матча. «Аль-Шабаб» находится на 10-й строчке, заработав 24 очка. Лидирует «Аль-Хиляль» (56).

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