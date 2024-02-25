«Реал» Мадрид — «Севилья»: стартовые составы команд на матч Примеры

Сегодня, 25 февраля, состоится матч 26-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Севилья». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Исидро Диас де Мера Эскудерос. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Реал»: Лунин, Менди, Начо, Рюдигер, Васкес, Диас, Тчуамени, Кроос, Вальверде, Винисиус, Родриго.

«Севилья»: Нюланд, Навас, Рамос, Баде, Салас, Окампос, Соу, Сумаре, Торрес, Ромеро, Эн-Несери.

После 25 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» является лидером чемпионата с 62 очками. Подопечные Карло Анчелотти не проигрывают в национальном чемпионате с сентября 2023 года. «Севилья» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав 24 очка.