Клопп – о Келлехере: у нас лучший вратарь в мире, и у нас лучший второй номер в мире

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил вратаря команды Кивина Келлехера, который отыграл «на ноль» в финале Кубка лиги с «Челси» (1:0).

«Я очень доволен Келлехером, он был великолепен. У нас лучший вратарь в мире, и у нас лучший второй номер в мире», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

25-летний Келлехер является воспитанником «Ливерпуля» и в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 18 мячей и три встречи сыграл «насухо».

Напомним, на 118-й минуте произошёл навес с углового на ближнюю штангу на Вирджила ван Дейка, который обыграл в борьбе на втором этаже Михаила Мудрика и отправил мяч головой в дальний угол, забив победный мяч в этой игре. Отметим, что до этого по голу забили Рахим Стерлинг и ван Дейк, но мячи отменили из-за офсайдов.