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Юрген Клопп – о матче с «Челси»: у нас был судья, который не соответствовал уровню игры

Юрген Клопп – о матче с «Челси»: у нас был судья, который не соответствовал уровню игры
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал главного судью финала Кубка лиги с «Челси» (1:0) Криса Кавану.

«У нас был судья, который не соответствовал уровню игры. Никакого здравого смысла. На поле были игроки, у которых были проблемы. Я понятия не имею, кто сможет сыграть в следующем матче», — приводит слова Клоппа журналист Тео Сквайрс в соцсети Х (ранее Twitter).

На 28-й минуте произошло столкновение между Райаном Гравенберхом и Мойсесом Кайседом, после которого игрока мерсисайдцев унесли с поля на носилках. А главный судья даже не зафиксировал фол.

Напомним, на 118-й минуте произошёл навес с углового на ближнюю штангу на Вирджила ван Дейка, который обыграл в борьбе на втором этаже Михаила Мудрика и отправил мяч головой в дальний угол, забив победный мяч в этой игре. Отметим, что до этого по голу забили Рахим Стерлинг и ван Дейк, но мячи отменили из-за офсайдов.

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