«Реал» Мадрид — «Севилья»: после первого тайма счёт не открыт

В эти минуты проходит матч 26-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Севилья». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Исидро Диас де Мера Эскудерос. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После первого тайма счёт не открыт. На 12-й минуте встречи Начо обокрал Эн-Несири, а далее Винисиус сделал передачу вдоль линии штрафной, Васкес на скорости подхватил мяч и с полулёта пробил в угол ворот. Позже гол был отменён после просмотра VAR.

После 25 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» является лидером чемпионата с 62 очками. Подопечные Карло Анчелотти не проигрывают в национальном чемпионате с сентября 2023 года. «Севилья» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав 24 очка.