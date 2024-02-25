Клопп: меня совершенно не волнует моё наследие, будет проблема, если уйдут фанаты

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о наследии в клубе после его ухода.

«Меня совершенно не волнует моё наследие. Я здесь не для того, чтобы создавать его. Я здесь, чтобы выполнять работу. Мы многому учимся. Это не проблема, если уйдёт тренер. Будет проблема, если только уйдут фанаты. Но если наши болельщики останутся такими, какие они есть, с футбольным клубом «Ливерпуль» всё будет в порядке», — приводит слова Клоппа журналист Тео Сквайрс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу. Клопп возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста английский клуб завоевал семь трофеев.