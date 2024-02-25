«Настоящий лидер, как можно не пойти за ним?» Экс-игрок «Ливерпуля» — о Клоппе

Бывший игрок «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Джейми Реднапп высказался о действующем главном тренере мерсисайдцев Юргене Клоппе.

«Что за человек! Как можно не идти за ним? Его будет невозможно заменить. Этот парень — настоящий лидер людей. Он возглавил город, каждый болельщик «Ливерпуля» по всему миру равняется на него. Сколько всего он добился.

Он вернул клуб, который испытвал трудности, на вершину. Заставил всех поверить в невозможное. Просто невероятный человек», — приводит слова Реднаппа BBC.

Напомним, сегодня, 25 февраля, состоялся финальный матч Кубка лиги, в котором встречались «Челси» и «Ливерпуль». Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу мерсисайдцев.