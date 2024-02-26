«Реал» Мадрид — «Севилья»: Лука Модрич открыл счёт за 10 минут до конца основного времени

Сегодня, 25 февраля, проходит матч 26-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Севилья». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Исидро Диас де Мера Эскудерос. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 81-й минуте встречи полузащитник Лука Модрич открыл счёт в матче.

После 25 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» является лидером чемпионата с 62 очками. Подопечные Карло Анчелотти не проигрывают в национальном чемпионате с сентября 2023 года. «Севилья» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав 24 очка.