«Реал» Мадрид — «Севилья»: Лука Модрич открыл счёт за 10 минут до конца основного времени
Поделиться
Сегодня, 25 февраля, проходит матч 26-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Севилья». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Исидро Диас де Мера Эскудерос. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания - Примера . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Модрич – 81'
На 81-й минуте встречи полузащитник Лука Модрич открыл счёт в матче.
После 25 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» является лидером чемпионата с 62 очками. Подопечные Карло Анчелотти не проигрывают в национальном чемпионате с сентября 2023 года. «Севилья» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав 24 очка.
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
Комментарии
- 26 февраля 2024
-
01:00
-
00:55
-
00:47
-
00:44
-
00:37
-
00:35
-
00:20
-
00:10
-
00:02
- 25 февраля 2024
-
23:57
-
23:57
-
23:55
-
23:49
-
23:42
-
23:35
-
23:27
-
23:22
-
23:00
-
22:55
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:20
-
22:18
-
22:10
-
22:03
-
21:58
-
21:55
-
21:52
-
21:44
-
21:43
-
21:38
-
21:32
-
21:28
-
21:26
Партнерский контент