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Реал Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Главного арбитра матча «Реал» — «Севилья» заменили из-за травмы

Главного арбитра матча «Реал» — «Севилья» заменили из-за травмы
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В эти минуты проходит матч 26-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Севилья». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Счёт не открыт — 0:0. В качестве главного арбитра встречи выступал Исидро Диас де Мера Эскудерос. В середине второго тайма он получил мышечную травму, в связи с чем был заменён на Карлоса Фернандеса Буэрго.

Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Модрич – 81'    

После 25 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» является лидером чемпионата с 62 очками. Подопечные Карло Анчелотти не проигрывают в национальном чемпионате с сентября 2023 года. «Севилья» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав 24 очка.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
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