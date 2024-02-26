Главного арбитра матча «Реал» — «Севилья» заменили из-за травмы

В эти минуты проходит матч 26-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Севилья». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Счёт не открыт — 0:0. В качестве главного арбитра встречи выступал Исидро Диас де Мера Эскудерос. В середине второго тайма он получил мышечную травму, в связи с чем был заменён на Карлоса Фернандеса Буэрго.

Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 25 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» является лидером чемпионата с 62 очками. Подопечные Карло Анчелотти не проигрывают в национальном чемпионате с сентября 2023 года. «Севилья» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав 24 очка.