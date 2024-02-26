Transfermarkt представил топ-10 игроков, одержавших наибольшее количество побед в РПЛ

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев одержал наибольшее количество побед в Российской Премьер-Лиге (316 после 558 сыгранных матчей), сообщает Transfermarkt.

В топ 10 также вошли:

Сергей Игнашевич (279 побед в 489 матчах);

Сергей Семак (235 побед в 456 матчах);

Василий Березуцкий (230 побед в 402 матчах);

Артём Дзюба (223 победы в 417 матчах);

Дмитрий Лоськов (218 побед в 451 матче);

Алексей Березуцкий (194 победы в 355 матчах);

Андрей Тихонов (191 победа в 344 матчах);

Егор Титов (188 побед в 336 матчах);

Игорь Денисов (187 побед в 387 матчах).

Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2003 года. За это время он провёл 755 матчей во всех турнирах. В составе ЦСКА Акинфеев шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз становился обладателем Кубка страны, а в сезоне-2004/2005 помог армейцам выиграть Кубок УЕФА.