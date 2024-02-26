Леонид Слуцкий отреагировал на свой первый трофей в Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий отреагировал на победу своей команды в матче Суперкубка Китая.

«Отличная работа, команда! Наши болельщики лучшие!» — написал Слуцкий в одной из социальных сетей.

Напомним, прошедший матч стал первой официальной игрой Слуцкого в качестве главного тренера китайской команды. «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Шанхай Порт» со счётом 1:0.

Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце минувшего года. Действующее трудовое соглашение Леонида Слуцкого с китайским клубом рассчитано до 31 декабря 2024 года. До того как стать главным тренером «Шанхай Шэньхуа», Слуцкий с 2019 по 2022 год тренировал казанский «Рубин».

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