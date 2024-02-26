Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в матче с «Севильей»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу мадридской команды в матче испанской Примеры с «Севильей». Напомним, встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Победный гол в матче на 81-й минуте забил полузащитник Лука Модрич.

«Матч получился отличным, мы показали сбалансированную и умелую игру. У нас возникли предсказуемые проблемы, связанные с потерей важных для атаки игроков, таких как Беллингем и Хоселу. С учётом этого мы заслужили три очка, и я очень доволен отличной игрой», – приводит слова Анчелотти Marca.

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На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 65 очков. «Севилья», в свою очередь, занимает 16-е место, набрав 24 очка.

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