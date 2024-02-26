Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в матче с «Севильей»

Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в матче с «Севильей»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу мадридской команды в матче испанской Примеры с «Севильей». Напомним, встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Победный гол в матче на 81-й минуте забил полузащитник Лука Модрич.

Испания - Примера . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Модрич – 81'    

«Матч получился отличным, мы показали сбалансированную и умелую игру. У нас возникли предсказуемые проблемы, связанные с потерей важных для атаки игроков, таких как Беллингем и Хоселу. С учётом этого мы заслужили три очка, и я очень доволен отличной игрой», – приводит слова Анчелотти Marca.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 65 очков. «Севилья», в свою очередь, занимает 16-е место, набрав 24 очка.

Материалы по теме
Модрич высказался о Рамосе после победы «Реала» в матче с «Севильей»

Беллингем дразнит Рюдигера во время тренировки «Реала»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android