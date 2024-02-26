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Вагнер Лав рассказал, почему отказался от причёски с косичками

Вагнер Лав рассказал, почему отказался от причёски с косичками
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, почему отказался от своей причёски с косичками.

«Мне очень нравилась эта причёска, но пришло время, когда я уже просто не мог больше её делать — волосы начали выпадать. Поэтому я решил их вообще сбрить и не жалею об этом. Многие просили, чтобы я сделал трансплантацию волос и вернул косички. Но мне не хочется. Лучше так, как сейчас, это куда практичнее. Создание такой причёски занимало очень много времени. Поэтому сейчас мне намного удобнее», — сказал Вагнер Лав в выпуске YouTube-канала Nobel.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих Лав трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны, Суперкубок и Кубок УЕФА.

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