Вагнер Лав рассказал, почему отказался от причёски с косичками

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, почему отказался от своей причёски с косичками.

«Мне очень нравилась эта причёска, но пришло время, когда я уже просто не мог больше её делать — волосы начали выпадать. Поэтому я решил их вообще сбрить и не жалею об этом. Многие просили, чтобы я сделал трансплантацию волос и вернул косички. Но мне не хочется. Лучше так, как сейчас, это куда практичнее. Создание такой причёски занимало очень много времени. Поэтому сейчас мне намного удобнее», — сказал Вагнер Лав в выпуске YouTube-канала Nobel.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих Лав трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны, Суперкубок и Кубок УЕФА.