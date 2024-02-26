Анчелотти высоко оценил роль Модрича в победе «Реала» в матче с «Севильей»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру полузащитника мадридской команды Луки Модрича в матче испанской Примеры с «Севильей». Напомним, встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Победный гол в матче на 81-й минуте забил Модрич.

«Мы отпраздновали гол Модрича, он это заслужил. Он забил отличный мяч и внёс весомый вклад в победу, выйдя на поле. Очень трудно оставлять его на скамейке запасных, каждый день он подаёт пример всей команде. Его будущее зависит от него, от того, что он хочет делать в следующем сезоне. Нам остаётся только ждать его решения», – приводит слова Анчелотти Marca.

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На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 65 очков. «Севилья», в свою очередь, занимает 16-е место, набрав 24 очка.

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