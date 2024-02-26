Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттифак — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп — о травме Гравенберха: у Райана что-то со связками

Клопп — о травме Гравенберха: у Райана что-то со связками
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии полузащитника его команды Райана Гравенберха, который получил травму по ходу финала Кубка английской лиги с «Челси» (1:0).

«Надеюсь, всё не так плохо. Ему сделали рентген, перелома нет, но со связками что-то случилось, так оно и есть», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, 21-летний Гравенберх покинул поле на носилках в финале Кубка лиги после жёсткого столкновения с Мойсесом Кайседо. Встреча завершилась победой «Ливерпуля», единственный гол в матче забил капитан мерсисайдцев Вирджил ван Дейк. Для «красных» этот выигранный Кубок английской лиги стал 10-м в истории — «Ливерпуль» рекордсмен по числу побед в турнире.

Материалы по теме
Фото
Гравенберх покинул поле на носилках в финале Кубка лиги после жёсткого столкновения
Англия - Кубок лиги . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
ДВ
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 ван Дейк – 118'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android