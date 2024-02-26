Клопп — о травме Гравенберха: у Райана что-то со связками

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии полузащитника его команды Райана Гравенберха, который получил травму по ходу финала Кубка английской лиги с «Челси» (1:0).

«Надеюсь, всё не так плохо. Ему сделали рентген, перелома нет, но со связками что-то случилось, так оно и есть», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, 21-летний Гравенберх покинул поле на носилках в финале Кубка лиги после жёсткого столкновения с Мойсесом Кайседо. Встреча завершилась победой «Ливерпуля», единственный гол в матче забил капитан мерсисайдцев Вирджил ван Дейк. Для «красных» этот выигранный Кубок английской лиги стал 10-м в истории — «Ливерпуль» рекордсмен по числу побед в турнире.