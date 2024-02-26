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Гари Линекер оценил победу «Ливерпуля» над «Челси» в финале Кубка лиги

Гари Линекер оценил победу «Ливерпуля» над «Челси» в финале Кубка лиги
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Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гари Линекер оценил победу «Ливерпуля» над «Челси» в финале Кубка лиги сезона-2023/2024. Напомним, «красные» выиграли благодаря голу защитника Вирджила ван Дейка в компенсированное время матча.

«Вирджил ван Дейк — абсолютный босс», — написал Линекер в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что для «Ливерпуля» этот выигранный Кубок английской лиги стал 10-м в истории — мерсисайдцы являются рекордсменами по числу побед в турнире. После 26 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав 60 очков. В Лиге Европы на стадии 1/8 финала «красные» сыграют с пражской «Спартой», первая игра состоится 7 марта в Чехии.

Англия - Кубок лиги . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
ДВ
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 ван Дейк – 118'    
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