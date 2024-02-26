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Защитник «Ливерпуля» Брэдли: победа на «Уэмбли» — чистый кайф

Защитник «Ливерпуля» Брэдли: победа на «Уэмбли» — чистый кайф
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Правый защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли поделился эмоциями после финального матча Кубка английской лиги с «Челси» (1:0).

«Не думаю, что смогу выразить это словами. Это невероятное чувство, и, очевидно, я болею за этот клуб с пятилетнего возраста, так что выиграть в составе «Ливерпуля» трофей на «Уэмбли» — это нечто особенное, чистый кайф. Для нас это был важный матч, особенно для молодых парней. Понятно, что мы оказались в сложном положении из-за ситуации с травмированными, но мы просто рады, что выиграли», — приводит слова Брэдли официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, «Ливерпуль» одержал победу над «Челси», единственный гол в матче забил капитан мерсисайдцев Вирджил ван Дейк. Для «красных» этот выигранный Кубок английской лиги стал 10-м в истории — «Ливерпуль» рекордсмен по числу побед в турнире.

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25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
ДВ
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 ван Дейк – 118'    
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