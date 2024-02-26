Защитник «Ливерпуля» Брэдли: постараемся выиграть для Клоппа всё, что только можно

Правый защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли заявил, что мерсисайдцы хотят выиграть все трофеи ради главного тренера Юргена Клоппа, который покинет клуб по завершении сезона. Накануне, 25 февраля, «красные» выиграли Кубок английской лиги, обыграв в финале «Челси» с минимальным счётом.

«Клопп — особенный тренер. Я дорожу каждым моментом, который провожу рядом с ним, потому что, очевидно, летом он уйдёт. Сейчас я хочу насладиться тем, что есть, а затем постараться выиграть ради него всё, что только можно», — приводит слова Брэдли официальный сайт «Ливерпуля».

Отметим, что после 26 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав 60 очков. В следующем матче внутреннего первенства «красные» сыграют с «Ноттингем Форест».