Модрич — о победе над «Севильей»: «Реал» не сдаётся никогда

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич после матча 26-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (1:0) заявил, что «сливочные» всегда сражаются за победу и никогда не опускают рук.

«Как всегда, мы не сдаёмся до самого конца. Мы показывали это уже много раз, это ДНК «Реала». Хотя мы бы хотели решать исход матча раньше. Но иногда побеждать вот так даже приятнее», — приводит слова Модрича AS.

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Напомним, в состоявшемся накануне матче 25-летний Лука Модрич забил победный гол на 81-й минуте. На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 65 очков. В следующем матче внутреннего первенства «сливочные» сыграют с «Валенсией» на выезде.