Черчесов: предложения у меня есть. Другой вопрос, насколько мне это интересно

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о наличии предложений о работе главным тренером.

«Предложения в той или иной степени у меня есть всегда. Другой вопрос, насколько мне это интересно. О том, из каких стран обращаются, говорить не буду», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Напомним, Черчесов был уволен с поста главного тренера «Ференцвароша» в июле 2023 года после вылета из Лиги чемпионов от фарерского «КИ Клаксвик». Он проработал в венгерском клубе полтора года. Сейчас российский специалист находится без команды.

За свою карьеру Черчесов также успел поработать в австрийских «Куфштайне» и «Ваккер-Тироле», московских «Спартаке» и «Динамо», сочинской «Жемчужине», грозненском «Тереке», пермском «Амкаре» и варшавской «Легии».