Анчелотти рассказал, почему Гюлер не сыграл за «Реал» в матче с «Севильей»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что планировал выпустить на поле полузащитника Арду Гюлера в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (1:0), но передумал после того, как хавбек Лука Модрич забил гол.

«У меня был план насчёт Гюлера до гола Модрича, но потом я передумал. Арда, конечно, прекрасно это понимает… А если он не понимает, то ничего страшного», — приводит слова Анчелотти известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

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Напомним, в состоявшемся накануне матче Модрич забил победный гол на 81-й минуте. На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 65 очков.