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Экс-директор «Челси»: при Абрамовиче культура была жестокой, но победной

Экс-директор «Челси»: при Абрамовиче культура была жестокой, но победной
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Бывший директор «Челси» Кристиан Перслоу рассказал о работе в лондонском клубе во времена, когда владельцем «синих» был российский миллиардер Роман Абрамович.

«Роману Абрамовичу нравилось побеждать, и он не любил занимать второе место, не говоря уже о третьем, не дай бог четвёртом. Культура была жестокой, культура была победной. Все в этом клубе знали, что, если ты не выиграешь, ты вылетишь.

Если бы я хоть немного отстал от игры, я бы уже через две секунды вылетел за дверь, поскольку под его руководством работало столько тренеров. Не все считают, что это правильный способ управления клубом, но количество трофеев было впечатляющим», — приводит слова Перслоу Chelsea News.

Напомним, Абрамович, попал под санкции и в связи с этим продал «Челси» в 2022 году. Приобрёл лондонский клуб американский предприниматель Тодд Боули за € 4,82 млрд.

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