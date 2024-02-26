Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсен Захарян восстановился после травмы и может попасть в заявку на игру с «Мальоркой»

Арсен Захарян восстановился после травмы и может попасть в заявку на игру с «Мальоркой»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян оправился от полученного повреждения и может быть включён в заявку команды на ответную игру 1/2 финала Кубка Испании с «Мальоркой». Об этом сообщает издание AS.

С «Мальоркой» «Реал Сосьедад» сыграет в этот вторник, 27 февраля. В первой встрече командам не удалось отметиться забитыми мячами. Напомним, 20-летний российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян начал домашний матч 26-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:3) в стартовом составе.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

На 72-й минуте футболист был заменён при счёте 0:2 после столкновения в игровом эпизоде с защитником гостей Йерсоном Москерой, при котором повредил правую руку во время падения на газон. Захарян покинул поле в сопровождении врачей, держась за плечо.

Материалы по теме
Черышев: Захарян не может перестроиться на европейский футбольный лад
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android