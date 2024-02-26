Арсен Захарян восстановился после травмы и может попасть в заявку на игру с «Мальоркой»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян оправился от полученного повреждения и может быть включён в заявку команды на ответную игру 1/2 финала Кубка Испании с «Мальоркой». Об этом сообщает издание AS.

С «Мальоркой» «Реал Сосьедад» сыграет в этот вторник, 27 февраля. В первой встрече командам не удалось отметиться забитыми мячами. Напомним, 20-летний российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян начал домашний матч 26-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:3) в стартовом составе.

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На 72-й минуте футболист был заменён при счёте 0:2 после столкновения в игровом эпизоде с защитником гостей Йерсоном Москерой, при котором повредил правую руку во время падения на газон. Захарян покинул поле в сопровождении врачей, держась за плечо.