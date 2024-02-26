Кавазашвили: уехав, Лунёв сделал правильный выбор и получил признание за границей

Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили прокомментировал успешную игру голкипера азербайджанского «Карабаха» Андрея Лунёва. Напомним, Лунёв стал лучшим в этом еврокубковом сезоне по количеству спасений среди всех голкиперов Европы.

«Когда Лунёв появился в «Зените» и стал прекрасно играть, я называл двух лучших вратарей — Лунёва и Селихова. Они в то время здорово выступали в РПЛ. Но потом Лунёв сломался и не играл достаточно долго. После этого что-то стало не получаться. Но его решение уехать за рубеж говорит о том, что он хотел показать свои возможности в лучших футбольных клубах Европы. Я убеждён, что он сделал правильный выбор, уехав. Лунёв получил признание за границей.

Честно признаться, когда Лунёв ушёл из «Байера», я подумал, что его поджимают другие вратари и он решил идти туда, где не очень развит футбол. Но сейчас он признан лучшим, значит, советская вратарская школа не пропала. Она передалась российским вратарям», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.