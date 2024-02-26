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Спортдиректор «Баварии» Фройнд: Лерой Зане знает, на что способен

Спортдиректор «Баварии» Фройнд: Лерой Зане знает, на что способен
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Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о полузащитнике мюнхенцев Лерое Зане.

«С «Бохумом» Лерой сыграл хорошо. В первом тайме матча с «РБ Лейпциг» Зане мог забивать гол, но в футболе не всегда всё проходит так, как должно. Он разберётся со всем этим. Лерой знает, на что способен. За свою карьеру он пару раз оказывался в похожих ситуациях, для него это не в новинку. Сейчас Зане проведёт пару-тройку хороших матчей — и снова начнёт забивать», — приводит слова Фройнда Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 28-летний Зане провёл 33 матча с учётом всех соревнований, забил девять голов и сделал 13 результативных передач. Действующий контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.

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