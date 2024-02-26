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«Игроки «Челси» должны почувствовать боль». Почеттино — о поражении в финале Кубка лиги

«Игроки «Челси» должны почувствовать боль». Почеттино — о поражении в финале Кубка лиги
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился эмоциями от поражения в финальном матче Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (0:1).

«Игроки «Челси» должны почувствовать боль. Мы играли за трофей, который нам не достался. Теперь всё то же самое, и что вы можете сказать мне, чтобы я почувствовал себя лучше? Ничего», — приводит слова аргентинского специалиста ВВС.

Напомним, на 118-й минуте прошёл навес на ближнюю штангу на защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, который выиграл борьбу на втором этаже у Михаила Мудрика и отправил мяч головой в дальний угол. Отметим, что до этого по голу забили Рахим Стерлинг и ван Дейк, но их мячи были отменены из-за офсайдов.

Почеттино возглавил «Челси» летом 2023 года, и под его руководством команда сыграла 34 матча во всех турнирах, где одержала победу в 17 встречах, шесть раз сыграла вничью и 11 раз проиграла.

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