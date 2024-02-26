Лионель Месси забивает 20-й год подряд в официальных играх

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси забивает 20-й год подряд в официальных встречах, сообщает Sports Center в социальной сети X (ранее Twitter).

Свой первый гол аргентинский нападающий забил 1 мая 2005 года в 17-летнем возрасте. Тогда футболист выступал за «Барселону», отличился он в матче Ла Лиги с «Альбасете» (2:0). Напомним, в состоявшемся сегодня, 26 февраля, матче МЛС между «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1) Лионель забил решающий гол. Благодаря усилиям аргентинца «Интер Майами» избежал поражения.

Ранее в своей профессиональной карьере Месси выступал также за «Пари Сен-Жермен». По итогам 2023 года аргентинский нападающий был признан лучшим игроком мира и получил «Золотой мяч».