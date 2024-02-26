«Спасибо за всё, Николай Петрович». «Спартак» — о дне рождения Старостина

Московский «Спартак» отдал дань памяти и уважения основателю клуба Николаю Старостину в его день рождения.

«122 года назад родился легендарный Николай Петрович Старостин. Основатель «Спартака», придумавший клубу название и эмблему. Человек, сделавший «Спартак» самой титулованной командой в стране. Многие поколения красно-белых ветеранов до сих пор с огромной благодарностью вспоминают этого великого человека, который помогал им в различных жизненных ситуациях и олицетворял собой «Спартак». Спасибо Вам за всё, Николай Петрович! Вечная память!» — гласит сообщение пресс-службы «Спартака», опубликованное в телеграм-канале клуба.

Старостин — советский футболист и хоккеист, один из первых руководителей спортивного общества «Спартак». В 1934 году он был признан заслуженным мастером спорта СССР, в 1990-м — Героем Социалистического Труда. За сборную СССР Старостин сыграл в шести неофициальных матчах и забил один гол. Из жизни Николай Петрович Старостин ушёл в феврале 1996 года. Отметим, что первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» завершил на пятом месте, набрав 30 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Зенитом» на выезде. Игра состоится в начале марта.