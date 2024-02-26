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В «Пари НН» поддержали введение объяснений судей после вмешательства VAR

В «Пари НН» поддержали введение объяснений судей после вмешательства VAR
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Генеральный директор футбольного клуба «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов высказался о введении объяснений судей после вмешательства VAR.

«Очень рад этому решению и считаю, что это правильно. Мы неоднократно об этом даже публично заявляли, что было бы хорошо, если судьи комментировали своё решение прямо на матче, а не после какого-то времени, когда уже замыливается вся эмоция, которая есть в матче.

Безусловно, это поможет разобраться в трактовках и даст понимание, чем руководствовался судья. Я считаю, что после матча во флеш-интервью тоже не помешало бы услышать мнение главного арбитра. Главных тренеров мы слышим, интервью арбитров не помешало бы», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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