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«Не скажу, что был в восторге». Голкипер «Зенита» Адамов — об игре на позиции полевого

«Не скажу, что был в восторге». Голкипер «Зенита» Адамов — об игре на позиции полевого
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Вратарь «Зенита» Денис Адамов поделился эмоциями от участия в тренировке сине-бело-голубых на зимнем учебно-тренировочном сборе в качестве полевого игрока.

«Не очень люблю бегать, поэтому не скажу, что был в восторге (улыбается). Зато нагрузились хорошо. То есть для всех восстановительная, а для вратарей, получается нагрузочная. Но если серьёзно — в плане эмоций прикольно получилось. Переключились, что‑то новое в этом плане получили.

В первые три минуты сделал три забегания. А потом три раза за Андреем Мостовым сбегал, против которого играл. После чего решил — лучше спокойненько в обороне передачки отдавать, иначе так надолго меня не хватит», — приводит слова Адамова «Матч ТВ».

26-летний голкипер Денис Адамов перешёл в «Зенит» из «Сочи» в июле 2023 года. На его счету в нынешнем сезоне шесть сыгранных матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых вратарь пропустил четыре гола, дважды оставшись «сухим».

После завершения первой части Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» находится на второй строчке с 36 набранными очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» с 38 очками.

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