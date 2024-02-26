Стало известно, когда «Спартак» прилетит в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

Московский «Спартак» объявил планы на финальный этап зимней подготовки к возобновлению сезона.

Так, в период с 26 по 29 февраля красно-белые планируют провести заключительный этап работы на сборах в ОАЭ. В четверг, 29 февраля, клуб прилетит в Санкт-Петербург, где предстоит сыграть матч с «Зенитом». В пятницу, 1 марта, у красно-белых состоится предыгровая тренировка.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ лидером турнира является «Краснодар». Южный клуб под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками. «Спартак» же занимает пятое место в таблице, в активе красно-белых 30 очков.