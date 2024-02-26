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Габулов считает, что Лунёв может претендовать на место первого вратаря сборной России

Габулов считает, что Лунёв может претендовать на место первого вратаря сборной России
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Бывший вратарь «Динамо» и сборной России Владимир Габулов оценил перспективы игрока «Карабаха» Андрея Лунёва на место основного голкипера российской национальной команды.

«Вратарские качества Андрея известны. Лунёв обладает высоким уровнем мастерства. Он голкипер хорошего уровня, который способен претендовать не только на вызов в сборную, но и на место первого вратаря. В «Карабахе» у Лунёва появилась практика, и он доказывает свой уровень», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 32-летний вратарь выступает за «Карабах» с лета 2023 года, куда он перешёл на правах свободного агента. Действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы российский футболист принял участие в восьми матчах, в которых пропустил 13 мячей и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Лунёва составляет € 1 млн. Ранее вратарь выступал за такие команды, как «Зенит», «Уфа» и «Торпедо».

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